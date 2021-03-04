الدوري الإيطالي.. "ميلان" يسقط في فخّ التعادل أمام "أودينيزي"! (فيديو)

سقط نادي "ميلان" في فخّ التعادل أمام ضيفه "أودينيزي" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إطار الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز "روما" على مضيفه "فيورنتينا" 2-1، و"أتالانتا" على ضيفه "كروتوني" 5-1، و"فيرونا" على مضيفه "بينفينتو" 3-0، و"كالياري" على ضيفه "بولونيا" 1-0، فيما تعادل "نابولي" مع مضيفه "ساسولو" 3-3، و"سامبدوريا" مع مضيفه "جنوى" 1-1.

وبادر "أودينيزي" بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع رودريغو بيساو في الدقيقة 68، لكن فرانك كيسي أحرز هدف التعادل لـ"ميلان" في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.



وواصل "ميلان" نزيف نقاطه في الدوري حيث حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، وبقي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما رفع "أودينيزي" رصيده إلى 29 نقطة في المركز 11.