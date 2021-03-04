رياضة

"كريستال بالاس" يفرض التعادل على "مان يونايتد" في "البريميرليغ"!

Lebanon 24
04-03-2021 | 23:00
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فرض نادي "كريستال بالاس" التعادل السلبي على ضيفه نادي "مانشستر يونايتد" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". 
 
وبذلك سقط "مانشستر يونايتد" في فخ التعادل الثاني على التوالي وهو الرابع له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالمركز الثاني ولكن بفارق 14 نقطة خلف جاره ومنافسه "مانشستر سيتي" قبل مباراة الديربي التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة من المسابقة.

ورفع "كريستال بالاس" رصيده إلى 34 نقطة في المركز 13. 
 
المصدر: د أ ب
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