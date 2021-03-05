رياضة

"بلباو" يضرب موعداً مع "برشلونة" في نهائي "ملك إسبانيا" (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:00
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ضرب نادي "أتلتيك بلباو" موعداً مع نادي "برشلونة" في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه "ليفانتي" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بلباو قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل "أتلتيك بلباو" بفوزه بمجموع المباراتين 3-2، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
وتقدم رورجر مارتي لـ"ليفانتي" في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول غارسيا هدف التعادل لـ"بلباو" في الدقيقة 30 من ضربة جزاء. وأطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين. وسجل أليكس بيرينغير هدف الفوز لـ"بلباو" في الدقيقة 112.
 
 

وكان "برشلونة" قد تأهل إلأى النهائي، عقب فوزه على إشبيلية 3-0، في إياب قبل النهائي، ليتأهل فائزاً بمجموع المباراتين 3-2.
 
 
 
 
المصدر: د أ ب

رياضة

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