"بلباو" يضرب موعداً مع "برشلونة" في نهائي "ملك إسبانيا" (فيديو)





وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بلباو قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل "أتلتيك بلباو" بفوزه بمجموع المباراتين 3-2، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. ضرب نادي "أتلتيك بلباو" موعداً مع نادي "برشلونة" في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه "ليفانتي" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بلباو قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل "أتلتيك بلباو" بفوزه بمجموع المباراتين 3-2، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتقدم رورجر مارتي لـ"ليفانتي" في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول غارسيا هدف التعادل لـ"بلباو" في الدقيقة 30 من ضربة جزاء. وأطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين. وسجل أليكس بيرينغير هدف الفوز لـ"بلباو" في الدقيقة 112.

📺 RESUMEN #CopaDelRey



El Athletic Club remonta en la prórroga ante un gran Levante UD y se convierte en el segundo finalista de la Copa del Rey.



⚽️ @LevanteUD 1 🆚 2 @AthleticClub#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/s3LvTnx4Vz — RFEF (@rfef) March 5, 2021



وكان "برشلونة" قد تأهل إلأى النهائي، عقب فوزه على إشبيلية 3-0، في إياب قبل النهائي، ليتأهل فائزاً بمجموع المباراتين 3-2.