رياضة

الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2021 | 21:00
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عزز نادي "إنتر ميلان" صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه "بارما" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

ويدين "إنتر" بالفضل في الفوز لنجمه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 54 و62، فيما سجل هرناني جونيور هدف "بارما" الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع "إنتر ميلان" رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي "ميلان" صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد "بارما" عند 15 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.
المصدر: د أ ب

رياضة

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