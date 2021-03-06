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رياضة
صافرات بنفسجية لحكّام الدوري الإسباني الأسبوع المقبل
Lebanon 24
06-03-2021
|
06:00
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كشفت تقارير صحافية إسبانية أنّ حكام مباريات دوريَيْ الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في إسبانيا سيستخدمون الأسبوع المقبل، صافرات بنفسجية اللون، وذلك في مبادرة يتم تنفيذها للعام الثاني تواليا احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإنّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يسعى في المساهمة بهذه البادرة "لتعزيز وتسليط الضوء على دور المرأة في جميع المجالات، وخاصة في عالم الرياضة وكرة القدم".
وذكر الاتحاد الإسباني، أمس الجمعة، أن غوادالوبي بوراس، أصبحت أوّل حكمة إسبانية تظهر في بطولتين دوليتين للرجال هذا الموسم (الدوري الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية).
وأوضح الاتحاد أنه "في الوقت الحالي، يتم إدارة جميع مباريات الدرجة الأولى في الكرة النسائية الإسبانية من قبل حكام سيدات، بإجمالي 22 حكماً رئيسياً و22 حكماً مساعداً".
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وذلك للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، الرياضية.
المصدر:
روسيا اليوم
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