رياضة

كومان: مستقبلي ليس في يدي.. القرار للرئيس الجديد!

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:00
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أقرّ المدرّب الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لنادي "برشلونة" الإسباني بأنّ مستقبله "ليس في يديه"، مشيراً إلى أنّ استمراره مع الفريق يقرّره الرئيس الجديد للنادي، وذلك قبيل الانتخابات الوشيكة لرئاسة النادي.


وقال كومان، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة "أوساسونا" في الدوري خارج الديار اليوم السبت: "ليس الأمر بيدي. الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي يستمر لعام آخر بعد نهاية هذا الموسم. بعد يومين سيكون هناك رئيس جديد للنادي وستكون له كلمته. أركز فقط على الفوز بالمباريات. ما عدا ذلك ليس في يدي".

وأضاف في تصرحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا الكثير من المباريات ولا يوجد وقت للتفكير في أي شيء آخر. في نهاية اليوم الرئيس الجديد سيقرر، ولقد سئمت من هذه الأسئلة".

 
وبشأن مباراة الديربي بين "ريال مدريد" و"أتليتيكو مدريد"، قال المدرب الهولندي إن "برشلونة" سيدعم منافسه التقليدي "ريال مدريد" بالنظر لفارق النقاط مع "أتلتيكو": "من الأفضل دائماً أن يفقد المتصدر النقاط، لكن يجب أولا أن نفوز".

ويتأخر "برشلونة" بفارق 5 نقاط عن "أتلتيكو مدريد" المتصدر وخاض مباراة أكثر، لكنّه يملك فرصة الاستفادة من مواجهة المتصدر لمنافسه وجاره "ريال مدريد" غداً الأحد.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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