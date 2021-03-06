"بايرن" يوقّع عقداً احترافياً مع الشاب جمال موسيالا.. حتّى العام 2026!

أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم نادي "بايرن ميونيخ"، أمس الجمعة، أن لاعبه الشاب الموهوب جمال موسيالا وقع عقداً احترافياً مع النادي يستمر حتّى عام 2026.وكان موسيالا البالغ 18 عاماً انضم لفريق تحت 17 عاماً بالنادي البافاري قادماً من "تشيلسي" الإنكليزي في عام 2019، وقد حقق تطوراً هائلاً تحت قيادة هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لـ"بايرن".ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موسيالا قوله: "أشعر بسعادة كبيرة لتوقيع أول عقد احترافي لي مع بايرن. ألعب إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم واتعلم منهم الكثير كل يوم".وأضاف: "أريد أن أصبح أفضل، وأن أتوج بالمزيد من الألقاب مع بايرن. هدفي هو أن أصبح لاعبا مهما في بايرن".واحتفل موسيالا بعيد ميلاده الــ18 قبل أيام، وقد شارك بالفعل في 27 مباراة مع بايرن، سجل خلالها أربعة أهداف.وأصبح موسيالا أصغر هداف لـ"بايرن" في دوري أبطال أوروبا، عندما سجل هدفا للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على "لاتسيو" الإيطالي 4 - 1 في ذهاب دور الستة عشر.وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي "بايرن ميونيخ": "نحن سعداء للغاية بأن جمال قرر توقيع أول عقد احترافي طويل له مع بايرن. لقد عملنا معاً من أجل هذا".وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأن نظام اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين الشبان لدينا يؤثي ثماره. مسؤول اكتشاف المواهب لدينا ماركو نيب أدى عملا مهما للغاية".