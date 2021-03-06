الدوري السعودي.. تعادل "الشباب" المتصدّر و"الهلال" يقلّص الفارق! (فيديو)





وفي المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب "الأمير خالد بن سلطان" بالرياض، تمكّن النيجيري ستانلي مهاجم "القادسية" من افتتاح التسجيل في الدقيقة 44 بعد متابعته لتسديدة زميله آسبريلا العائدة من دفاع "الشباب" ليضعها في شباك الحارس زيد البواردي.



وكثّف "الشباب" هجومه وانتظر حتى الدقيقة 90+1 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه تركي العمّار الذي تلقى تمريرة من زميله المدافع حسان تمبكتي ليسدد الكرة في الشباك.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الشباب" إلى 45 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه "الهلال"، فيما ارتفع رصيد "القادسية" إلى 30 نقطة ليتراجع للمركز التاسع. أفلت نادي "الشباب" من خسارةٍ محقّقة أمام ضيفه "القادسية" بعد تعادله بنتيجة 1-1 في الوقت القاتل، في اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس الجمعة، ضمن المرحلة 22 من دوري السعودي لكرة القدم (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين)، فيما حقّق نادي "الهلال" فوزاً مهماً على "الرائد" ليقلّص فارق النقاط بينه وبين "الشباب" المتصدّر إلى 3 نقاط.وفي المباراة الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب "الأمير خالد بن سلطان" بالرياض، تمكّن النيجيري ستانلي مهاجم "القادسية" من افتتاح التسجيل في الدقيقة 44 بعد متابعته لتسديدة زميله آسبريلا العائدة من دفاع "الشباب" ليضعها في شباك الحارس زيد البواردي.وكثّف "الشباب" هجومه وانتظر حتى الدقيقة 90+1 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه تركي العمّار الذي تلقى تمريرة من زميله المدافع حسان تمبكتي ليسدد الكرة في الشباك.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الشباب" إلى 45 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه "الهلال"، فيما ارتفع رصيد "القادسية" إلى 30 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، اقتنص "الهلال" 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه الصعب أمام ضيفه "الرائد" بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها "ستاد الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة الرياض.

وتمكن مدافع "الهلال" ياسر الشهراني من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 بعدما خطف الكرة من لاعب "الرائد" سلطان الفرحان وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.



وعند الدقيقة 69 تمكن المغربي كريم البركاوي من تسجيل هدف التعادل لـ"الرائد" عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله المعيوف.



ونجح "الهلال" بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3 عن طريق لاعبه سالم الدوسري الذي سدد كرةً من خطأ بعيد عن مرمى "الرائد" إلا أن الحارس عز الدين دوخة فشل في التعامل مع الكرة لتسكن الشباك.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الهلال" إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، وبقي "الرائد" على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز 13.