رياضة

الدوري الإسباني.. "فالنسيا" يقلب تأخره إلى فوز على "فياريال"

Lebanon 24
06-03-2021 | 18:00
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قلب فريق "فالنسيا" تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه "فياريال" إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم "فياريال" بهدف جيرارد مورينو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل "فالنسيا" عن طريق كارلوس سولار باراجان في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، وأضاف غونزالو غيديس الهدف الثاني لـ"فالنسيا" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع "فالنسيا" رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11، فيما وتوقف رصيد "فياريال" عند 37 نقطة في المركز السابع، بانتظار باقي مباريات الجولة. 
المصدر: د أ ب
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