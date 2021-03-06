رياضة

تعادل سلبي بين "شالكه" و"ماينز" في الدوري الألماني!

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:00
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فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين "شالكه" وضيفه "ماينز"، أمس الجمعة، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، حيث رفع "شالكه" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، كما رفع "ماينز" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).
 
 
المصدر: د أ ب
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