رياضة

بيليه يعلن عن خليفته

Lebanon 24
07-03-2021 | 06:00
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صرح أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، بأنه يرى في المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خليفة له، مشيرا إلى المستوى العالي من المهارات الفردية لدى بطل العالم.

وقال بيليه، البالغ من العمر 80 عاما، في تصريحات لصحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية: "أنا لا أمزح، مبابي يمكن أن يكون خليفتي. أرى الكثير في قدرته على اللعب بسرعة. إنه مهاجم سريع التفكير. عندما يتلقى الكرة يعرف ماذا يفعل وأين يذهب وكيف يلعب لإيجاد الحل الأفضل. في كرة القدم اليوم، هذه سمات مهمة"، وذلك وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
يذكر أن كليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، أحرز 18 هدفا خلال 23 مباراة في الموسم الحالي للدوري الفرنسي، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، وأصبح بطلا للعالم في مونديال 2018 في روسيا.
المصدر: روسيا اليوم
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