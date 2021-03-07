رياضة

كلوب غاضب: لا أريد هؤلاء معي في ليفربول.. من قصد؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 12:00
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أطلق المدرب الألماني، يورغن كلوب، تصريحات نارية، قبل مباراة فريقه ضد فولهام، الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمر ليفربول حاليا بأسوأ أيامه، ومني بخمس هزائم متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ الدوري، آخرها على يد تشلسي 0-1، الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ29 للبريميرليغ.
وقال كلوب بشأن حالة الفريق الحالية وموقف لاعبيه والتعاقدات الجديدة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم: "لا أريد العمل مع من يريد الرحيل، ولا توجد شروط للعب في ليفربول".
وأضاف "من يضع لنا شروطا مثل اللعب في دوري أبطال أوروبا لا أريده معي في الفريق".

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي للهزيمة الخامسة على التوالي في معقله أنفيلد، وذلك لأول مرة في تاريخ البريميرليغ، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها كلوب أيضا خلال مسيرته التدريبية 5 مباريات متتالية على أرض الأندية التي أشرف على تدريبها.
يشار إلى أن فريق ليفربول نال لقب البريميرليغ بسهولة في الموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشلسي رابع الترتيب.
وشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم ونال اللقب في 2019 لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في 5 منها.
المصدر: "سكاي نيوز
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