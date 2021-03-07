رياضة

الحسم اليوم.. هل ينهض بنزيما ويشارك في "ديربي" مدريد؟

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:00
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، جاهز للمشاركة في لقاء "الديربي" أمام أتلتيكو، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما شارك في المران الأخير لريال مدريد قبل المباراة، وهو في حالة بدنية جيدة، وإذا لم يحدث أي شيء غريب، فإنه سيلعب أساسيا ضد أتلتيكو مدريد.

وأوضحت "ماركا" أن المران الجماعي، شهد أيضا مشاركة ألفارو أودريوزولا، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وذكرت "ماركا" أنه غاب عن التدريبات 4 لاعبين مصابين فقط في صفوف ريال مدريد، وهم سيرخيو راموس، إيدين هازارد، داني كارفاخال وماريانو دياز.
المصدر: وكالات
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