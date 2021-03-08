رياضة

الدوري الإسباني.. بنزيمة يحرم "أتلتيكو" من الفوز بديربي مدريد! (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-800830-637507901928248297.jpg
Doc-P-800830-637507901928248297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمّة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الفريق الملكي "ريال مدريد" ومضيفه وجاره "أتلتيكو مدريد" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وبادر "أتلتيكو" بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 17 هدفاً في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "برشلونة".

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز "أتلتيكو"، أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف التعادل الثمين للـ"ريال" في الدقيقة 88، ليقود الفريق الملكي للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، الذي توّج به في الموسم الماضي.
 
وبهذا ارتفع رصيد "أتلتيكو" إلى 59 نقطة في الصدارة وبفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه "برشلونة" (المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما أن "أتلتيكو" مازال يمتلك مباراة مؤجلة) فيما بقي "الريال" في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
 




المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-08
12:00 | 2021-03-08
09:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-07
12:00 | 2021-03-07
09:00 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website