الدوري الإسباني.. بنزيمة يحرم "أتلتيكو" من الفوز بديربي مدريد! (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمّة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الفريق الملكي "ريال مدريد" ومضيفه وجاره "أتلتيكو مدريد" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر "أتلتيكو" بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 17 هدفاً في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "برشلونة".



وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز "أتلتيكو"، أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف التعادل الثمين للـ"ريال" في الدقيقة 88، ليقود الفريق الملكي للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب، الذي توّج به في الموسم الماضي.



وبهذا ارتفع رصيد "أتلتيكو" إلى 59 نقطة في الصدارة وبفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه "برشلونة" (المستفيد الأكبر من تلك النتيجة، علما أن "أتلتيكو" مازال يمتلك مباراة مؤجلة) فيما بقي "الريال" في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.