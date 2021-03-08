رياضة

"فولهام" يعمّق جراح "ليفربول" على ملعبه في "البريميرليغ"

Lebanon 24
08-03-2021 | 21:00
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استمرّ مسلسل سقوط "ليفربول" على ملعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه أمس الأحد أمام ضيفه "فولهام" الذي فاز على "الريدز" في ملعب "أنفيلد" بنتيجة 1-0، في المرحلة 27 من "البريميرليغ".
 
وعمّق "فولهام" جراح "ليفربول" بهدف سجله ماريو ليمينا في الدقيقة 45، فيما لم تفلح محاولات "ليفربول" الكثيرة لاسيما في الشوط الثاني بإدراك التعادل.

والهزيمة هي الثانية على التوالي لـ"ليفربول" في المسابقة وهي السادسة للفريق في آخر 7 مباريات خاضها برحلة الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتجمد رصيد "ليفربول" عند 43 نقطة في المركز الثامن ليبتعد الفريق أكثر عن صراع المراكز الأولى علماً بأن فرص الفريق في الدفاع عن اللقب أصبحت شبه معدومة في ظلّ اتساع الفارق مع "مانشستر سيتي" المتصدر إلى 22 نقطة.

ورفع "فولهام" رصيده إلى 26 نقطة في المركز 18 بفارق الأهداف فقط خلف "برايتون".

المصدر: د أ ب
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