الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)



عزز فريق "ميلان" تواجده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه "فيرونا" بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في الجولة 26 من المسابقة.

وسجل هدفي "ميلان" كلّ من رادي كرونيتش وديوغو دالوت في الدقيقتين 27 و50.



ورفع "ميلان" رصيده إلى 56 نقطة في وصافة الدوري خلق "انتر ميلان" المتصدّر، فيما توقف رصيد "فيرونا" عند 38 نقطة في المركز الثامن.