رياضة

"أيقونة" ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح

Lebanon 24
09-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-801079-637508310970621083.jpg
Doc-P-801079-637508310970621083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يبد روبي فاولر، أيقونة ليفربول السابق، أي اعتراض في حال أراد النجم المصري محمد صلاح الرحيل عن "الريدز".

ويمر ليفربول من فترة عصيبة، بعدما تجرع يوم أمس الأحد الهزيمة السادسة له على التوالي في ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب البريميرليغ برصيد 43 نقطة، ويبتعد عن المراكز المؤهلة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث فاولر، في مقال رأي نشره على صحيفة "ميرور" البريطانية، عن احتمال رحيل صلاح، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، بشأن قرب مغادرته النادي في "الميركاتو الصيفي".

وكتب فاولر: "لست ضد صلاح، أحبه، لكنني أؤمن أن انتقالات اللاعبين تتعلق برغبتهم، لذا الكرة في ملعبه وليس ملعب ليفربول".

وتابع: "النادي باع فيليبي كوتينيو لبرشلونة، واستغل المال للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر.. أنا مشجع لصلاح، من منا ليس كذلك، ولكن تذكروا أن ليفربول لم يفتقد كوتينيو بعد رحيله".

وأضاف فاولر: "إذا كان محمد صلاح غير سعيد لعدم تلقيه عرضا جديدا من ليفربول، إذن يجب بيعه، وبذلك يحصل ليفربول على أعلى قيمة لاستغلال المال لدعم الفريق".

وما يزال صلاح، الذي سيبلغ من العمر 29 عاما هذا الصيف، مرتبطا مع ليفربول بعقد سينتهي بعد عامين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2021-03-09
23:00 | 2021-03-08
21:00 | 2021-03-08
18:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-08
12:00 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website