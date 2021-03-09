17
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
09-03-2021
|
18:00
A-
A+
A+
A-
تغلب نادي "إنتر ميلان" على ضيفه "أتالانتا" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل المدافع ميلان سكرينيار هدف "إنتر" الوحيد في الدقيقة 54.
ورفع "إنتر ميلان" رصيده إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد "أتالانتا" عند 49 نقطة في المركز الخامس.
المصدر: د أ ب
رياضة
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
Lebanon 24
الكهرباء قد تنقطع عن لبنان بشكل تام بعد هذا التاريخ.. هذا ما كشفه غجر
23:22 | 2021-03-08
08/03/2021 11:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
Lebanon 24
المزيد من الطرقات ستُقطع غداً.. "ثوار بيروت وطرابلس" يعلنون التصعيد
22:01 | 2021-03-08
08/03/2021 10:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:15 | 2021-03-09
خبر سار للإعلاميين الرياضيين.. إتفاق لتأمين لقاحات كورونا
15:00 | 2021-03-09
"مشادة ساخنة" بين سواريز وفاسكيز.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
12:00 | 2021-03-09
فيديو يحبس الأنفاس.. هدف صاروخي "عابر للقارات" من قبل منتصف الملعب
09:00 | 2021-03-09
عمره 23 عاماً.. وفاة لاعب عربي شاب بعدما بلع لسانه (صورة)
06:00 | 2021-03-09
لوف.. أقدم "مدرب وطني" يعلن موعد الرحيل
06:00 | 2021-03-09
"أيقونة" ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)
18:00 | 2021-03-09
09/03/2021 20:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 20:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 20:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact