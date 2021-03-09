رياضة

الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتخطّى "أتالانتا" ويعزّز صدارته! (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 18:00
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تغلب نادي "إنتر ميلان" على ضيفه "أتالانتا" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المدافع ميلان سكرينيار هدف "إنتر" الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع "إنتر ميلان" رصيده إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد "أتالانتا" عند 49 نقطة في المركز الخامس.
 
 
المصدر: د أ ب

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