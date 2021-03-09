"تشيلسي" يضرب "إيفرتون" بثنائية في الدوري الإنكليزي!

فاز نادي "تشيلسي" على ضيفه "إيفرتون" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.وتقدم "تشيلسي" في الدقيقة 31 بهدف سجله بن غودفري مدافع "إيفرتون" بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف الإيطالي جورجينيو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65.ورفع "تشيلسي" رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد "إيفرتون" عند 46 نقطة في المركز الخامس.