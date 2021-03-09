خبر سار للإعلاميين الرياضيين.. إتفاق لتأمين لقاحات كورونا

أعلنت الامانة العامة لجمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين، في بيان، "توصل الجمعية الى اتفاق مع إحدى الشركات الخاصة المستوردة للقاح COVID-19 بإشراف وزارة الصحة اللبنانية، لتأمين اللقاحات من نوع "سبوتنيك" الروسي و"استرازينيكا" البريطاني، للإعلاميين الرياضيين اللبنانيين، المسجلين على جدول الجمعية، ومن غير المنتسبين للجمعية من العاملين في الإعلام الرياضي".

وستبدأ عملية تلقيح المتقدمين خلال الأسبوعين المقبلين، على جرعتين، في أحد المراكز الطبية ويعلن عنه لاحقا. كما ستتولى الشركة بالتنسيق مع الأمانة العامة عملية تسجيل الأسماء والإستحصال على شهادات للملقحين صادرة عن وزارة الصحة.

وللغاية، دعت الأمانة العامة للجمعية الراغبين بتلقي اللقاح من الزملاء بتسجيل أسمائهم على الرقم 03909304 بدءا من تاريخ الإعلان ولغاية مساء يوم الخميس 11 آذار 2021. على أن يتم لاحقا إبلاغ الزملاء المسجلين بموعد تلقي اللقاحات بحسب الأولوية.