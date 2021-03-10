رياضة

مانشستر يونايتد يدرس خيارات الاستغناء عن دي خيا

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-801535-637509584660195605.jpg
Doc-P-801535-637509584660195605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت تقارير رياضية إلى أن المسؤولين في مانشستر يونايتد، قرروا دراسة العروض المقدّمة لضم حارس مرمى "الشياطين الحمر"، ديفيد دي خيا.

وسيضع مانشستر يونايتد حارس المرمى الإسباني في قائمة الانتقالات، حيث يدرس النادي خيارات الاستغناء عن دي خيا، حسبما ذكر موقع 90 Min في تقرير.
وقال التقرير إن من بين البدائل المتوفرة لمانشستر يونايتد، الإنكليزي الدولي دين هندرسون، حيث أن المدير الفني للنادي أولي غونار سوليسكاير، مستعد لجعل هندرسون حارس الفريق الأول، وذلك لتفويت الفرصة على عدد من الأندية الإنكليزية التي ترغب في التعاقد معه.

ويبدي توتنهام الإنكليزي رغبة قوية في الحصول على خدمات هندرسون، والذي سبق وأن قضى فترتين ناجحتين على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد الإنكليزي.
ويدافع دي خيا الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا ضخما يصل إلى ما قيمته 375 ألف جنيه إسترليني، عن عرين مانشستر يونايتد منذ قرابة عشر سنوات، وشارك في 434 مباراة رفقة "الشياطين الحمر" حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
المصدر: "سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2021-03-10
23:00 | 2021-03-09
21:00 | 2021-03-09
18:00 | 2021-03-09
17:15 | 2021-03-09
15:00 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website