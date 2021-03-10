أسطورة ريال مدريد عن محمد صلاح: هذا ما يستحقه

أكد أسطورة نادي ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس، أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب كبير ويستحق أن يلعب في أحد الأندية العملاقة مثل عملاق العاصمة الإسبانية أو برشلونة.وقال كارلوس في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات المحلية بمصر إن صلاح "ليس لاعبا كبيرا في مصر فقط، بل أيضا أحد أعظم اللاعبين حاليا في العالم".وأضاف لقناة "تايم أون سبورت": "هو يلعب في ليفربول بطل إنكلترا وأوروبا والعالم، وبالتأكيد عندما ينتقل صلاح إلى فريق كبير آخر سيكون إما برشلونة أو ريال مدريد".من جانب آخر أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نجم منتخب الفراعنة قد أبلغ إدارة ناديه، ليفربول، في رغبته بالرحيل في الصيف القادم، مشيرة إلى أنه عزم اللعب في الليغا الإسبانية، وتحديدا مع ريال مدريد.وقالت الصحيفة إن الفريق الملكي هو الأقرب للتعاقد مع "الفرعون" فى ظل صعوبة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.وكان صلاح قد أبدى انزعاجا من قرار مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب استبداله خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي، والتي خسرها "الريدز" بهدف دون مقابل.تجدر الإشارة إلى أن فريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، يعاني بشدة هذا الموسم وربما قد لايستطيع حتى المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه سيحرم من مكافآت مادية مهمة، بالإضافة إلى أنه سيضطر أن يلعب في البطولة الأقل شأنا وهي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).وكان ليفربول قد خسر لسادس مرة على التوالي في ملعبه أنفليد في "البريميرليغ" بعد أن فاز عليه فولهام بهدف نظيف، وهو رقم قياسي سلبي يحدث لأول مرة في تاريخ هذا النادي العريق.