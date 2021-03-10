رياضة

هالاند يقود "دورتموند" إلى ربع نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:00
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تأهل نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه "إشبيلية" الإسباني بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من البطولة.
 
واستفاد "دورتموند" من فوزه بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا بنتيجة 3-2 ليبلغ دور الثمانية بمجموع مباراتَيْ الذهاب والإياب 5-4.

وتقدم "بوروسيا دورتموند" بهدف سجله نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 35 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لـ"إشبيلية" في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
 
 
المصدر: د أ ب
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