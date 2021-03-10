بعد الخروج من دوري الأبطال.. بيرلو: مستمرّ في مشروعي!

أكّد مدرّب نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أندريا بيرلو، أنّ مشروعه مع نادي "السيدة العجوز" لا يزال في بدايته وسيستمرّ في مسيرته على الرغم من الخروج المبكر من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام 10 لاعبين من "بورتو" البرتغالي، أمس الثلاثاء.ونقلت وكالة "رويترز" عن بيرلو قوله لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أنا مدرب "يوفنتوس" في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر، ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم".وأضاف المدرب الإيطالي: "هذا الموسم هو مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين شباناً يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى. أدّى اللاعبون الشبان واجباتهم برغبة وبإنكار للذات، ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم، فلقد فعلوا كل شيء".