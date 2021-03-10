19
o
بيروت
23
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بعد الخروج من دوري الأبطال.. بيرلو: مستمرّ في مشروعي!
Lebanon 24
10-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد مدرّب نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أندريا بيرلو، أنّ مشروعه مع نادي "السيدة العجوز" لا يزال في بدايته وسيستمرّ في مسيرته على الرغم من الخروج المبكر من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام 10 لاعبين من "بورتو" البرتغالي، أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيرلو قوله لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أنا مدرب "يوفنتوس" في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر، ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم".
وأضاف المدرب الإيطالي: "هذا الموسم هو مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين شباناً يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى. أدّى اللاعبون الشبان واجباتهم برغبة وبإنكار للذات، ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم، فلقد فعلوا كل شيء".
وتابع: "لست سعيداً بالعمل لأسابيع عديدة بدون مباريات أوروبية. كنت أفضّل التأهل والاستمرار في دوري الأبطال".
وشدّد على أنّه "حتى ننسى هذا الخروج سنحتاج إلى عدة أيام، لكن بعد ذلك يجب علينا المضي قدماً ومحاولة التقدم في جدول الترتيب. نحن لا نزال في آذار".
وبعد الخروج من دوري الأبطال، بات "يوفنتوس" يقاتل فقط على لقب الدوري الإيطالي، لكنّه يواجه مهمة صعبة حيث يقبع في المركز الثالث برصيد 52 نقطة متأخراً بـ10 نقاط عن "إنتر ميلان" المتصدر.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
12:27 | 2021-03-10
10/03/2021 12:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
12:32 | 2021-03-10
10/03/2021 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أبكانا بالأمس.. واليوم "ماهر" يعتذر: كذبت على الثوار (فيديو)
Lebanon 24
أبكانا بالأمس.. واليوم "ماهر" يعتذر: كذبت على الثوار (فيديو)
14:37 | 2021-03-10
10/03/2021 02:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2021-03-10
جيرارد عن احتمالية تدريبه "ليفربول": الجماهير لا تريدني!
21:07 | 2021-03-10
الحكم بالسجن لـ9 سنوات على روبينيو في قضية الاغتصاب الجماعي!!
18:00 | 2021-03-10
هالاند يقود "دورتموند" إلى ربع نهائي دوري الأبطال
15:00 | 2021-03-10
رونالدو خارج اللعبة.. نهاية مشوار يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
12:00 | 2021-03-10
أسطورة ريال مدريد عن محمد صلاح: هذا ما يستحقه
09:00 | 2021-03-10
مانشستر يونايتد يدرس خيارات الاستغناء عن دي خيا
فيديو
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
18:00 | 2021-03-10
11/03/2021 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
11/03/2021 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
11/03/2021 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact