رياضة

بعد الخروج من دوري الأبطال.. بيرلو: مستمرّ في مشروعي!

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:00
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أكّد مدرّب نادي "يوفنتوس" الإيطالي، أندريا بيرلو، أنّ مشروعه مع نادي "السيدة العجوز" لا يزال في بدايته وسيستمرّ في مسيرته على الرغم من الخروج المبكر من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام 10 لاعبين من "بورتو" البرتغالي، أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيرلو قوله لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أنا مدرب "يوفنتوس" في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر، ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "هذا الموسم هو مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين شباناً يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى. أدّى اللاعبون الشبان واجباتهم برغبة وبإنكار للذات، ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم، فلقد فعلوا كل شيء".
وتابع: "لست سعيداً بالعمل لأسابيع عديدة بدون مباريات أوروبية. كنت أفضّل التأهل والاستمرار في دوري الأبطال".

وشدّد على أنّه "حتى ننسى هذا الخروج سنحتاج إلى عدة أيام، لكن بعد ذلك يجب علينا المضي قدماً ومحاولة التقدم في جدول الترتيب. نحن لا نزال في آذار".
 وبعد الخروج من دوري الأبطال، بات "يوفنتوس" يقاتل فقط على لقب الدوري الإيطالي، لكنّه يواجه مهمة صعبة حيث يقبع في المركز الثالث برصيد 52 نقطة متأخراً بـ10 نقاط عن "إنتر ميلان" المتصدر.
المصدر: روسيا اليوم
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