جيرارد عن احتمالية تدريبه "ليفربول": الجماهير لا تريدني!





وتولى جيرارد تدريب "رينجرز" في 2018 وقاده هذا الموسم لإحراز لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لأول مرة منذ 2011، ليحرم "سيلتيك" من الفوز بلقب الدوري للموسم العاشر على التوالي.



وتسبب هذا النجاح في ترشيح جيرارد لخلافة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي توّج فريقه "ليفربول" بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي لكنه انهار هذا الموسم وخسر 8 مرات في الدوري منذ كانون الثاني، وبات يحتل المركز الثامن.



ورشح البعض كلوب كبديل محتمل للمدرب يواكيم لوف عندما يرحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل رغم أن مدرب "ليفربول" قال يوم الثلاثاء إنه لن يكون متاحا لتدريب بلاده.



وفي حديث لمحطة "آي.تي.في نيوز" التلفزيونية نقلته وكالة "رويترز"، قال جيرارد: "جماهير "ليفربول" لا تريد أن أصبح أنا المدرب. إنهم يريدون استمرار كلوب في تدريب "ليفربول" وأنا أتفق معهم تماماً". نفى مدرب نادي "رينجرز" الإسكتلندي، ستيفن جيرارد، أن يكون يفكّر بخلافة مدرب ناديه السابق "ليفربول" الإنكليزي، يورغن كلوب، معتبراً أنّ الجماهير لا تريده الآن بل ترغب باستمرار كلوب الذي يمرّ بفترة صعبة مع "الريدز" بسبب تردّي النتائج في الآونة الأخيرة.وتولى جيرارد تدريب "رينجرز" في 2018 وقاده هذا الموسم لإحراز لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لأول مرة منذ 2011، ليحرم "سيلتيك" من الفوز بلقب الدوري للموسم العاشر على التوالي.وتسبب هذا النجاح في ترشيح جيرارد لخلافة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي توّج فريقه "ليفربول" بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي لكنه انهار هذا الموسم وخسر 8 مرات في الدوري منذ كانون الثاني، وبات يحتل المركز الثامن.ورشح البعض كلوب كبديل محتمل للمدرب يواكيم لوف عندما يرحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل رغم أن مدرب "ليفربول" قال يوم الثلاثاء إنه لن يكون متاحا لتدريب بلاده.وفي حديث لمحطة "آي.تي.في نيوز" التلفزيونية نقلته وكالة "رويترز"، قال جيرارد: "جماهير "ليفربول" لا تريد أن أصبح أنا المدرب. إنهم يريدون استمرار كلوب في تدريب "ليفربول" وأنا أتفق معهم تماماً".

وأضاف قائد "ليفربول" السابق البالغ عمره 40 عاماً: "لا يجب الحديث عن ذلك. لدينا أحد أفضل المدربين يقود نادينا خلال الوقت الحالي".



وتابع: "لدي مهمة عمل هنا، ولا أعتقد أنه من المناسب الحديث عن ذلك وأنا أتمنى أن يستمر يورغن في "ليفربول" لسنوات عديدة".



وقضى جيرارد 17 موسماً في "ليفربول" كلاعب ونال لقب دوري أبطال أوروبا 2005 كما عمل كمدرب لفريق الشباب في النادي قبل أن ينتقل إلى تدريب "رينجرز".



وأوضح جيرارد أنّ "ليفربول هو فريقي وخضت فيه رحلة رائعة. هل هو حلم لي أن أصبح في يوم ما مدربه؟ نعم هذا صحيح لكن ليس بعد ومن قال إني سأكون مناسبا بما يكفي لذلك في أي وقت مقبل".



ويلعب "رينجرز" مع سلافيا براغ" في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي في جمهورية التشيك يوم الخميس.