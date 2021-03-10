رياضة

الحكم بالسجن لـ9 سنوات على روبينيو في قضية الاغتصاب الجماعي!!

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:07
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أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، حكما بالسجن على اللاعب البرازيلي، روبينيو، لمدة تسع سنوات، بتهمة العنف الجنسي الجماعي.

وحكم على مهاجم ريال مدريد وميلان السابق، بهذا الحكم، العام الماضي في كانون الأول، لمشاركته في اغتصاب جماعي، وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين بارتكابه الواقعة في عام 2017.

ووفقا لبيان المحكمة، فإن لاعب منتخب "السامبا" السابق و"شركاءه" عبروا عن "ازدراء للضحية التي تعرضت للإذلال الوحشي".

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في ميلانو.

ومن حق روبينيو استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 45 يوما أمام محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، وتعتبر الملاذ الأخير بالنسبة للنجم البرازيلي. 
 
كان آخر ناد لروبينيو هو سانتوس البرازيلي، الذي فسخ عقد اللاعب البالغ 37 عاما، في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانة النجم البرازيلي.
المصدر: روسيا اليوم
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