بفضل نافاس.. "سان جيرمان" يطيح بـ"برشلونة" خارج دوري الأبطال

خرج نادي "برشلونة" الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله بنتيجة 1-1 مع مضيفه "باريس سان جيرمان" الفرنسي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة.

ويدين "سان جيرمان" بهذا العبور لحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي تقمص دور البطولة في اللقاء، بفضل إنقاذاته التي حرمت الفريق الإسباني من العودة وأبرزها تصديه لركلة جزاء لنجم وقائد "برشلونة"، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



واستفاد "سان جيرمان" من انتصاره الكبير 4-1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى الرغم من سيطرة "برشلونة" على اللقاء، لكن "سان جيرمان" كان البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه الشاب كيليان مبابي، في الدقيقة 30 من ركلة جزاء. وأحرز ميسي هدف التعادل لـ"برشلونة" في الدقيقة 37.



وهذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها "برشلونة" في الظهور بدور الثمانية في دوري الأبطال منذ موسم 2006 - 2007، حيث كان يأمل في المضي قدماً بالبطولة، التي توّج بها 5 مرات، تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي من جديد، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.