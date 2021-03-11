رياضة

بفضل نافاس.. "سان جيرمان" يطيح بـ"برشلونة" خارج دوري الأبطال

Lebanon 24
11-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-801886-637510450264078053.jpg
Doc-P-801886-637510450264078053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج نادي "برشلونة" الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله بنتيجة 1-1 مع مضيفه "باريس سان جيرمان" الفرنسي، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة. 
 
ويدين "سان جيرمان" بهذا العبور لحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي تقمص دور البطولة في اللقاء، بفضل إنقاذاته التي حرمت الفريق الإسباني من العودة وأبرزها تصديه لركلة جزاء لنجم وقائد "برشلونة"، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واستفاد "سان جيرمان" من انتصاره الكبير 4-1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.
 
وعلى الرغم من سيطرة "برشلونة" على اللقاء، لكن "سان جيرمان" كان البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه الشاب كيليان مبابي، في الدقيقة 30 من ركلة جزاء. وأحرز ميسي هدف التعادل لـ"برشلونة" في الدقيقة 37.

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها "برشلونة" في الظهور بدور الثمانية في دوري الأبطال منذ موسم 2006 - 2007، حيث كان يأمل في المضي قدماً بالبطولة، التي توّج بها 5 مرات، تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي من جديد، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.
المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-11
06:00 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-10
21:07 | 2021-03-10
21:00 | 2021-03-10
18:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website