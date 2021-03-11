"ليفربول" المنهار محلياً يبلغ ربع نهائي "أبطال أوروبا"!

تأهّل نادي "ليفربول" الإنكليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب تجديد على ضيفه نادي "لايبزيغ" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وأقيمت المباراة على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست وهو الملعب الذي استضاف مباراة الذهاب بين الفريقين وذلك في ظلّ قيود وإجراءات السفر المطبقة في ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وسجّل هدفي العبور لـ"الريدز" المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 70 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفاز "ليفربول" في مجموع المباراتين 4-0 حيث كان الفريق فاز بمباراة الذهاب على نفس الملعب بهدفين لصلاح وماني في الشوط الثاني أيضاً.

وجاء الفوز اليوم ليمنح "ليفربول" بعض الثقة إثر الانهيارات المحلية المتتالية بعد الهزيمة 0-1 أمام ضيفه "فولهام" في الدوري الإنكليزي، والتي كانت الهزيمة السادسة للفريق في آخر 7 مباريات خاضها بالمسابقة ليبتعد الفريق بشكل هائل عن فرص الدفاع عن لقبه بالدوري الإنكليزي وعن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.