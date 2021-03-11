رياضة

الدوري الإسباني.. "أتلتيكو مدريد" يتخطّى "بلباو" في مباراة مؤجّلة! (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2021 | 18:00
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حقّق فريق "أتلتيكو مدريد" فوزاً ثميناً على حساب ضيفه "أتلتيك بلباو" بنتيجة 2-1، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وتقدم "بلباو" عن طريق إيكر مونياين في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ماركوس لورينتي التعادل لـ"أتلتيكو مدريد" في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
 
وفي الدقيقة 51 سجل النجم الأوروغواياني لويس سواريز هدف الفوز لـ"أتلتيكو مدريد" من ضربة جزاء.
 
وعزّز "أتلتيكو مدريد" صدارته لترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن "برشلونة" صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن "ريال مدريد" حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.
وبعد خوضه لهذه المباراة، تساوى "أتلتيكو مدريد" مع كل من "برشلونة" و"ريال مدريد" في عدد المباريات التي خاضها كلّ فريق، برصيد 26 مبارة لكلّ منهم.
 
 

المصدر: د أ ب

رياضة

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