رياضة

كلوب: لسنا في موقفٍ للفوز بدوري الأبطال.. ولكن سنرى!

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:00
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رأى المدرّب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي "ليفربول" الإنكليزي، أنّ كلّ الأندية المتبقية في دوري أبطال أوروبا تملك "حظوظاً متساوية" لحصد اللقب رغم تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي، وقلل المدرب من آمال فريقه في البطولة بعد التعثّر المحلي.

وصعد الفريق الفائز باللقب في 2019 إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم بعد تغلبه 2-0 على "لايبزيغ" الألماني أمس الأربعاء ليتفوق 4-0 في مجموع مبارتَيْ الذهاب والإياب.

ويبدو الفوز بدوري الأبطال هو الفرصة الأفضل للتأهل للبطولة في الموسم المقبل في ظلّ احتلال ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وقال كلوب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "السبب الوحيد للمشاركة في هذه البطولة هي الرغبة في الفوز بها. لست ساذجاً، نعلم أنه حتى الآن لا يبدو أنّنا في موقف للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أنّنا لا نريد التقدم فيها ثم سنرى مدى إمكانية حصد اللقب".

وتابع: "علينا انتظار القرعة، ستكون صعبة جداً بغض النظر عن هوية المنافس، لكننا لن نستبق التفكير، ليس علينا فعل ذلك".

ويحل "ليفربول" ضيفاً على "وولفرهامبتون واندرارز" في الدوري الإنكليزي الممتاز الاثنين المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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