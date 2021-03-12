رياضة

قائد ريال مدريد يدافع عن الحكام.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-802225-637511347395033516.jpg
Doc-P-802225-637511347395033516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل الحكام في إسبانيا على مساندة غير متوقعة من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الذي دعا اللاعبين إلى التماس العذر للحكام، وتفهم طبيعة عملهم الصعبة.

وتأتي تصريحات راموس بعد أن أبدى أتليتكو مدريد غضبه من رد فعل جاره عقب التعادل 1-1 في مباراة قمة الأحد الماضي، حيث طالب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء لصالحه.

وقال أتليتكو على تويتر "حتى القرارات الصحيحة لا تسلم من انتقادات ريال مدريد. البعض يحاول دائما تغيير الأمور لصالحه".

وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي تحقيقا مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بسبب تعليقات أدلى بها مؤخرا، قال فيها إن الحكام يفضلون ريال مدريد لأن غالبيتهم من مشجعيه.

وقال راموس إن أفضل طريقة للخروج من هذه الدوامة هي ترك الحكام يؤدون عملهم في سلام. وأضاف "أعترف أنني قلت في السابق بعض الأشياء حين لم تعجبني القرارات.. لكن من الأفضل الابتعاد عن هذا الجدل. الحكام بشر نهاية المطاف وقد يرتكبون أخطاء".

وتابع "أنا من المدافعين عن نظام حكم الفيديو المساعد لأنه موجود لمساعدة (الحكام). الحكام جزء من رياضتنا وهم يستحقون احترامنا. يجب أن نعاملهم جيدا لمساعدتهم على أداء واجبهم بأفضل طريقة ممكنة".
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2021-03-12
16:12 | 2021-03-12
12:00 | 2021-03-12
09:00 | 2021-03-12
06:00 | 2021-03-12
23:00 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website