رياضة

"ميلان" يقتنص تعادلاً ثميناً من "مان يونايتد" في الـ"يوروبا ليغ"!

Lebanon 24
12-03-2021 | 18:00
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اقتنص نادي "ميلان" الإيطالي تعادلاً ثميناً من أرض مضيفه "مانشستر يونايتد" الإنكليزي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
 
وبادر "مانشستر يونايتد" بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أماد دياللو في الدقيقة 50، لكن "ميلان" أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأصبح يكفي "ميلان" التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه "سان سيرو" الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور المقبل، فيما يتعيّن على "مانشستر يونايتد" الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.
 
 
المصدر: د أ ب
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