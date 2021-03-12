الدوري الأوروبي.. "أرسنال" يتخطّى "أولمبياكوس" ذهاباً بثلاثية!

حقّق نادي "أرسنال" الإنكليزي فوزاً مستحقّاً على مضيفه "أولمبياكوس" اليوناني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ16من الدوري الأوروبي لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم "أرسنال" بهدف نظيف حمل توقيع نجمه النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 34.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز النجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التعادل لـ"أولمبياكوس" في الدقيقة 58، لكن الفريق اليوناني لم يهنأ بتعادله كثيراً بعدما سجل البرازيلي غابرييل الهدف الثاني لـ"أرسنال" في الدقيقة 79.

وجاء البديل المصري محمد النني، ليعزز تقدم "أرسنال"، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإنكليزي في الدقيقة 85.



ويكفي "أرسنال" الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي يقام بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل من أجل الصعود للدور القادم، في حين يتعيّن على "أولمبياكوس" الفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق هدفين شريطة تسجيله أكثر من 3 أهداف، من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.