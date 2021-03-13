رغم لعنة الإصابات التي تلاحقه.. زيدان لايزال واثقا في إمكانيات هازارد

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن لديه ثقة كبيرة في النجم البلجيكي إدين هازارد، رغم غياب الأخير عن الكثير من مباريات الفريق الملكي بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها منذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية قبل نحو موسمين قادما من نادي تشلسي الإنكليزي.وكان هازارد قد غاب عن آخر 7 مباريات لفريقه بسبب إصابة في الفخذ، ولكن من المرجح أن يرتدي مجددا القميص الأبيض، أمام إلتشي اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإسباني.وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية استضافة إلتشي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": "نحن سعداء لاستعادة قائد الفريق سيرخيو راموس وإدين هازارد الفكرة أن يحصلا على بعض الدقائق، ولاحقا سنرى".ووصل هازارد إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" مقابل 100 مليون يورو في تموز 2019، إلا أن لعنة الاصابات لاحقت البلجيكي الذي لم يخض هذا الموسم سوى 9 مباريات أساسيا، كما غاب عن مباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.وتابع المدرب الفرنسي "يبدو بحالة بدنية وذهنية جيدة. تجاوز كل هذه الإصابات، كل هذه الآلام والآن يبدو بحالة جيدة، لهذا السبب هو معنا وآمل في أن يتمكن من اللعب".وأردف قائلا: "تعرض لإصابات طويلة وهو أمر لم يختبره سابقاً، ولكنه تعاقد لفترة طويلة واعتقد أنه عندما يتعافى، سيكون رائعا. أنا متأكد من هذا الامر".وأشار إلى الصعوبة عندما "يتعرض اللاعب لإصابة ولا يكون لائقا بنسبة 100 في المئة، ولكن أنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع هنا".