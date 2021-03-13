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رياضة
هل وصل رونالدو إلى نهاية رحلته مع " السيدة العجوز"؟
Lebanon 24
13-03-2021
|
21:00
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يبدو أن النجم البرتغالي، رونالدو كريستيانو، بات على أعتاب مغادرة فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد الأداء المخيب لـرجال "السيدة العجوز" في دوري أبطال أوروبا، وخروجهم المفاجئ من مرحلة الثمن النهائي على يد نادي بورتو.
وكان "صاروخ مادير" قد انتقل إلى تورينو قادما من العاصمة الإسبانية مدريد، قبل ثلاثة مواسم على أمل أن يساعد "البيانكونيري" في الحصول على الكأس ذات الأذنين الغائبة عن خزائنهم منذ نحو ربع قرن، ولكن رونالدو لم ينجح في تحقيق المهمة، مما جعل إدارة يوفنتوس تفكر جديا في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع خاصة في ظل الضائقة التي تعاني منها كبار الأندية الأوروبية بسبب تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو، كان قد أجرى اتصالات مع نادي ريال مدريد بشان معرفة إمكانية عودته إلى الفريق الملكي.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير لها، أن إدارة نادي باريس جيرمان ترغب في ضم رونالدو أو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري.
وأضافت أن الإدارة الباريسية أعادت فتح ملف كريستيانو الثلاثاء الماضي فور خروج اليوفي من دوري الأبطال أمام بورتو.
وتابعت الصحيفة أن الجدل حاليًا حول ما إذا كان كريستيانو البالغ من العمر 36 عاما سيبقى في صفوف اليوفي لنهاية عقده أم يتم بيعه صيف 2021 قبل موسم كامل من انتهاء عقده.
المصدر: الحرة
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