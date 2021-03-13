مجموعة نجوم من برشلونة للبيع مقابل ضم "الفتى الذهبي"

يريد خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، توجيه ضربة قوية لسوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنه يعلم أن عليه أولا بيع الكثير وبصفقات جيدة.وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، يريد إبرام صفقة لضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.لكن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعبا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين.وأوضحت الصحيفة أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل هالاند، لكن عملية رحيل الأخير عن دورتموند ستحتاج 100 مليون يورو على أقل تقدير.