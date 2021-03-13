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رياضة
مجموعة نجوم من برشلونة للبيع مقابل ضم "الفتى الذهبي"
Lebanon 24
13-03-2021
|
23:00
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يريد خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، توجيه ضربة قوية لسوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنه يعلم أن عليه أولا بيع الكثير وبصفقات جيدة.
وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، يريد إبرام صفقة لضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.
لكن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعبا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين.
وأوضحت الصحيفة أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل هالاند، لكن عملية رحيل الأخير عن دورتموند ستحتاج 100 مليون يورو على أقل تقدير.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمويل الصفقة سيجبر برشلونة على عرض عدد من اللاعبين للبيع مثل جونيور فيربو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان غريزمان، ومارتن برايثوايت، نيتو، وصامويل أومتيتي، وميراليم بيانيتش، وماتيوس.
ومن المخيب لآمال برشلونة أنه استثمر 250 مليون يورو في غريزمان وكوتينيو فقط، لكن مع تبعات جائحة كورونا وانخفاض قيمة اللاعبين فليس من المتوقع أن ينجح النادي الكتالوني في إبرام عمليات بيع ضخمة.
المصدر: روسيا اليوم
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