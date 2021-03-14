رياضة

ماذا قال أغويرو عن شائعات انتقاله إلى برشلونة؟

Lebanon 24
14-03-2021 | 06:00
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رد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي على شائعات انتقاله إلى برشلونة، بعد نهاية الموسم الحالي 2020-21.

 وظهر أغويرو في بث مباشر عبر Twitch لتوضيح حقيقة المفاوضات مع البلوغرانا، حيث قال: "الجميع يكتب برشلونة برشلونة برشلونة، فلنتمهل قليلا".

واختتم: "علينا الانتظار، أنا ما زلت مع مانشستر سيتي!".
 
ولم يتوصل المهاجم البالغ 32 عاماً إلى أي اتفاق مع مانشستر سيتي حول تجديد عقده، كما أنه لم يعد يحظ بمشاركات منتظمة تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، خاصة مع كثرة إصاباته.

وتم تداول أنباء تقضي بأن أغويرو لديه اتفاق رسمي مع خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، للانضمام إلى النادي الكتالوني في الصيف، عندما ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي.
المصدر: روسيا اليوم
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