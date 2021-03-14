رياضة

الدوري الإنكليزي.. "ليدز" يفرض التعادل السلبي على "تشيلسي"

Lebanon 24
14-03-2021 | 09:00
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فرض نادي "ليدز يونايتد" التعادل السلبي على ضيفه "تشيلسي" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
ورفع "ليدز يونايتد" رصيده إلى 36 نقطة في المركز 11، فيما رفع "تشيلسي" رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين خلف "ليستر سيتي" صاحب المركز الثالث الذي يواجه اليوم "شيفيلد يونايتد".

ويتطلع "تشيلسي" إلى فرض تفوقه مجدداً عندما يلتقي "أتلتيكو مدريد" الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز "تشيلسي" بنتيجة 1-0.
 
 
المصدر: العربية
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