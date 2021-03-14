17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"زينيت" يعزّز صدارته للدوري الروسي برباعية في شباك "أخمات"
Lebanon 24
14-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عزّز نادي "زينيت سان بطرسبورغ" صدارته للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه "أخمات غروزني" بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.
وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من فياتشيسلاف كارافاييف والإيراني سرادار أزمون من ركلة جزاء وأرتيوم دزيوبا وأندريه موستوفوي في الدقائق 51 و65 و74 و80 على التوالي.
وبهذا الفوز، رفع "زينيت" رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، ووسّع الفارق إلى 5 نقاط عن أقرب مطارديه "تسيسكا موسكو" الذي تعرض لخسارة مفاجئة في وقت سابق أمس أمام مضيفه "أرسنال تولا" بنتيجة 1-2.
في المقابل، توقف رصيد "أخمات غروزني" عند 26 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل
09:00 | 2021-03-14
14/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
Lebanon 24
بعد الحديث عن زيارة موفد لعون إلى البخاري.. هذا ما فعلته الـ OTV
08:00 | 2021-03-14
14/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
12:00 | 2021-03-14
14/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 12 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
10:10 | 2021-03-14
14/03/2021 10:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
21:00 | 2021-03-14
أمسية تاريخية في NBA
21:00 | 2021-03-14
الدوري الإسباني.. "خيتافي" يفرض التعادل على "أتلتيكو" المتصدّر!
18:00 | 2021-03-14
"مان سيتي" يضرب "فولهام" بثلاثية في الدوري الإنكليزي!
15:00 | 2021-03-14
الدوري الألماني.. "بايرن" يتخطّى "بريمن" ويعزّز صدارته! (فيديو)
12:00 | 2021-03-14
بهدفَيْ بنزيمة.. "الريال" ينجو من الخسارة أمام "إلتشي" في "الليغا"
09:00 | 2021-03-14
الدوري الإنكليزي.. "ليدز" يفرض التعادل السلبي على "تشيلسي"
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 00:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact