رياضة

"زينيت" يعزّز صدارته للدوري الروسي برباعية في شباك "أخمات"

Lebanon 24
14-03-2021 | 23:00
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عزّز نادي "زينيت سان بطرسبورغ" صدارته للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه "أخمات غروزني" بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من فياتشيسلاف كارافاييف والإيراني سرادار أزمون من ركلة جزاء وأرتيوم دزيوبا وأندريه موستوفوي في الدقائق 51 و65 و74 و80 على التوالي.
 
وبهذا الفوز، رفع "زينيت" رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، ووسّع الفارق إلى 5 نقاط عن أقرب مطارديه "تسيسكا موسكو" الذي تعرض لخسارة مفاجئة في وقت سابق أمس أمام مضيفه "أرسنال تولا" بنتيجة 1-2.

في المقابل، توقف رصيد "أخمات غروزني" عند 26 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
 
المصدر: روسيا اليوم
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