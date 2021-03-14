رياضة

بهدفَيْ بنزيمة.. "الريال" ينجو من الخسارة أمام "إلتشي" في "الليغا"

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:00
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نجا نادي "ريال مدريد" من الخسارة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفيْن لواحد أمام ضيفه "إلتشي" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
 
وتقدم "إلتشي" بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، فيما أدرك النجم الفرنسي كريم بنزيمة التعادل لـ"ريال مدريد" في الدقيقة 73 قبل أن يسجّل الهدف الثاني للـ"ريال" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبذلك، رفع "ريال مدريد" رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، موقتاً بانتظار نتيجة مباراة "برشلونة" الثالث صاحب الـ 56 نقطة مع "هويسكا" غداً الإثنين، فيما توقف رصيد "إلتشي" عند 24 نقطة في المركزالـ17.
المصدر: د أ ب
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