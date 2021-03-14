رياضة

الدوري الإسباني.. "خيتافي" يفرض التعادل على "أتلتيكو" المتصدّر!

Lebanon 24
14-03-2021 | 21:00
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أهدر نادي "أتلتيكو مدريد" نقطتين ثمينتين بتعادله من دون أهداف مع مضيفه "خيتافي" في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ونجح "خيتافي" في فرض التعادل السلبي على "أتلتيكو" على الرغم من أنه لعب بـ10 لاعبين آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء، عقب طرد مدافعه الكاميروني آلان نيوم في الدقيقة الـ70.

وفشل "أتلتيكو" بهذه النتيجة في الابتعاد بالصدارة، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على اللقب مع الغريمين التقليديين "برشلونة" و"ريال مدريد".
 
واكتفى "أتلتيكو" بنقطة يتيمة رفعت رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة متقدماً بـ6 نقاط عن الوصيف "ريال مدريد" صاحب الـ57 نقطة والذي تغلب في وقت سابق أمس على "إلتشي" بنتيجة 2-1.

ولدى "برشلونة" الثالث (56 نقطة) فرصة ذهبية لانتزاع الوصافة من غريمه التقليدي "ريال مدريد" وتقليص الفارق مع "أتلتيكو" إلى 4 نقاط عندما يستضيف "هويسكا" غداً الإثنين في ختام الجولة الـ27.

في المقابل، رفع "خيتافي" رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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