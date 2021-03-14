رياضة

"مان سيتي" يضرب "فولهام" بثلاثية في الدوري الإنكليزي!

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:00
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حقق "مانشستر سيتي" فوزاً عريضاً على مضيفه "فولهام" بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "السيتي" كل من جون ستونز والبرازيلي غابرييل خيسوس والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من ركلة جزاء في الدقائق 47 و56 و60 على الترتيب.
 
وبهذا الفوز، رفع "السيتي" رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة، فيما توقّف رصيد "فولهام" عند 26 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
 
المصدر: روسيا اليوم
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