رياضة

منزل لاعب كرة قدم عالمي يتعرض للسطو المسلح.. وأنباء عن اختطاف عائلته!

Lebanon 24
15-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-803117-637513913979636024.jpg
Doc-P-803117-637513913979636024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت تقارير إعلامية، بأن أنخيل دي ماريا اضطر لمغادرة مباراة باريس سان جرمان ونانت، أمس الأحد، وذلك لتعرض منزله لعملية سطو أثناء اللقاء.

 

وتم استبدال النجم الأرجنتيني في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بهزيمة ناديه باريس سان جرمان بنتيجة 2-1 لصالح نانت، بعدما تم إبلاغ المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو بالحادثة.

 

واستبدل بوكيتينو دي ماريا بلياندرو باريديس، قبل أن يرافق مهاجم ريال مدريد السابق إلى غرفة تبديل الملابس.

 

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن بوكيتينو قد أكد للصحفيين لاحقا، أن دي ماريا غادر الملعب بسبب اقتحام منزله.

 

 

وتحدثت تقارير عن وجود عائلة دي ماريا في المنزل أثناء عملية السطو، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

 

وأشارت بعض التقارير إلى أن عملية السطو كانت عنيفة، وقد اختطفت العصابة التي اقتحمت المنزل زوجة دي ماريا وأطفاله.

 

وكان دي ماريا قد مدد عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي لموسم إضافي حتى حزيران 2022، بحسب ما أعلن النادي في بيان يوم الجمعة الماضي.

 

وشدد دي ماريا خلال الأشهر الأخيرة على تعلقه بسان جرمان، حيث أصبح واحدا من اللاعبين الأساسيين في الفريق بسبب مهاراته وتسديداته بقدمه اليسرى.

 

وفاز دي ماريا بـ16 لقبا مع سان جرمان، بينها أربعة ألقاب دوري، كما أنه رفع لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام 2014، حسبما ذكرت "فرانس برس".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-15
23:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-14
18:00 | 2021-03-14
15:00 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website