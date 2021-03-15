رياضة

بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:00
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في غضون 23 دقيقة، ليداوي بها جراح فريقه "يوفنتوس" بعد الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا، ويقوده للتغلب على مضيفه "كالياري" بنتيجة 3-1، أمس الأحد، في المرحلة 27  من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل رونالدو 3 أهداف في الدقائق العاشرة و25 من ركلة جزاء و33، ليحكم قبضته على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفاً، بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم "إنتر"، وتكفل الأرجنتيني جيفوفاني سيميوني، بتسجيل هدف "كالياري" الوحيد في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد "يوفنتوس"، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 55 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط خلف "إنتر ميلان" المتصدر الذي فاز على "تورينو" بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمد رصيد "كالياري"، عند 22 نقطة في المركز الـ17.


المصدر: د أ ب
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