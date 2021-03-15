رياضة

الدوري الإسباني.. "غرناطة" يلحق بـ"سوسييداد" الخسارة الأولى منذ 8 مباريات!

Lebanon 24
15-03-2021 | 23:00
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حقّق نادي "غرناطة" فوزاً ثميناً على "ريال سوسييداد" بنتيجة 1-0، أمس الأحد، ليعرقل انطلاقته الناجحة في الدوري الإسباني في المرحلة الـ27 من المسابقة.
 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جيرمان سانشيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.
 
ورفع "غرناطة" رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد "سوسييداد" عند 45 نقطة في المركز الخامس حيث مني الفريق بالهزيمة الأولى في آخر 8 مباريات خاضها بالمسابقة.


 
 
المصدر: د أ ب
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