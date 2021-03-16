رياضة

مقاتل يسقط خصمه بضربة "تورنادو" على طريقة فان دام (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2021 | 06:00
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أسقط الأميركي ستيف ووكر مواطنه براين كوليت بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "Lion Fight 64" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، في مدينة هتشنسون بولاية كانساس الأميركية.

وشن ستيف ووكر هجمة شرسة على خصمه، وجه خلالها عدة ضربات قوية بقدمه اليسرى ويديه، واختتمها بضربة مذهلة تسمى "تورنادو"، حيث دار حول نفسه 360 درجة، على غرار الممثل الشهير جان كلود فان دام وغيره من نجوم السينما، ووجه ركلة قوية بقدمه اليسرى لرأس كوليت أسقطه على أرض الحلبة، ليتدخل الحكم ويوقف النزال.
 
 
واحتفظ ستيف ووكر بحزام بطل أميركا الشمالية للوزن الثقيل "Lion Fight North American Super Cruiserweight"، محققا انتصاره التاسع على التوالي، منها 8 بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.
المصدر: روسيا اليوم
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