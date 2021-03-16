رياضة

روما يخسر الطعن الأخير في أزمة "القيد الخاطئ"

Lebanon 24
16-03-2021 | 09:00
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أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية، أمس الاثنين، أن نادي روما خسر الطعن الأخير على عقوبة اعتباره خاسرا صفر-3 بسبب تسجيل لاعب بطريق الخطأ ومشاركته أمام فيرونا في الدوري المحلي.

 

ورفضت أكبر محكمة لفض المنازعات الرياضية في إيطاليا طعن روما، وأكدت العقوبة الأصلية التي تلت مباراة انتهت بالتعادل السلبي في 22 أيلول الماضي، اليوم الافتتاحي للموسم.

 

وسجل روما بطريق الخطأ لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة لاعبيه تحت 22 عاما، بدلا من نقله إلى قائمة الفريق الأول بعدما أكمل 23 عاما في تموز 2020.

 

وشارك دياوارا أساسيا في المباراة في فيرونا، ولعب 89 دقيقة لكن تم معاقبة روما بعدها باعتباره خاسرا صفر-3 بسبب هذا الخطأ الإداري، وأخفق في استئنافه الأول أمام الاتحاد الإيطالي في نوفمبر.

 

وبهذا يبقى الترتيب الحالي للدوري الإيطالي كما هو، حيث يحتل روما المركز السادس برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

 

 

 

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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