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رياضة
السعودية.. "التعاون" إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب "القادسية"!
Lebanon 24
16-03-2021
|
21:00
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حجز نادي "التعاون" مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب أمام ضيفه "القادسية" بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها "ستاد مدينة الملك عبدالله" بالقصيم، في الدور ربع النهائي لكأس الملك السعودي، أمس الإثنين.
وافتتح مهاجم "التعاون" الكاميروني ليندر توامبا التسجيل بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة إثر تلقيه تمريرة من زميله أحمد عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية لتسكن شباك الحارس محمد الواكد.
وتمكن لاعب "القادسية" حسن العمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 بعدما حول عرضية زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي بقدمه في شباك "التعاون".
وفي الشوط الثاني، تمكن لاعب "التعاون" سميحان الناتب من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعدما أكمل تمريرة زميله البارغوياني كاكاو بقدمه في شباك "القادسية".
المصدر: العربية
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