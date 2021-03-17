رياضة

قرص الهوكي يتسبب في مقتل لاعب

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:00
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توفي مدافع فريق دينامو سان بطرسبورغ للهوكي على الجليد للشباب، تيمور فايزوتدينوف، عن 19 عاما، عقب 4 أيام قضاها في غيبوبة، بعد اصطدام قرص اللعب في رأسه أثناء إحدى المباريات.

وقال نادي دينامو سان بطرسبورغ في بيان: "توفي اليوم (الثلاثاء)، مدافع فريقنا تيمور فايزوتدينوف. النادي يعرب عن تعازيه لعائلة وأصدقاء تيمور".


وتعرض فايزوتدينوف لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، خلال مباراة جمعت فريقه بمضيفه ياروسلافل في الـ12 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الدوري الروسي لهوكي الجليد للشباب.

وسدد أحد لاعبي فريق ياروسلافل القرص بقوة، ليصيب فايزوتدينوف في الشريان السباتي (هو أحد الشرايين الرئيسية المنبثقة عن قوس الأبهر والذي يجري جانب الرقبة ليزود الرأس والدماغ بالدم)، ليسقط على الأرض ممسكا برأسه، قبل أن يفقد وعيه ليتم نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة ياروسلافل.

وتم توصيله بأجهزة التنفس الصناعي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 4 أيام من الحادث.

وكان فايزوتدينوف، بدأ هذا الموسم كقائد لفريق دينامو، الذي خاض معه نحو 200 مباراة.
المصدر: وكالات
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