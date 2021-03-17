رياضة

جورجينا تنشر فيديو لرونالدو أثناء التدريب.. وتعلّق: "زيوس"

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:00
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نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، مقطع فيديو لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء حصة تدريبية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.
وعرضت جورجينا فيديو لصديقها على صفحتها على موقع "إنستغرام"، التي يتابعها أكثر من 23.9 مليون شخص.

ووضعت عارضة الأزياء، تاجا على رأس "صاروخ ماديرا"، وكتبت بجانب اللقطة كلمة "زيوس"، التي تعني في معتقدات الإغريق الدينية "أب الآلهة والبشر".

المصدر: سبوتنيك
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